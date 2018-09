La fantastica storia della candidatura di Anna Ascani alla Segreteria del PD

Oggi sul Foglio un articolo di Salvatore Merlo dà la notizia che all’interno del Partito Democratico ci sarebbe chi vuole una donna Segretario. Qualcuno magari avrà pensato a Maria Elena Boschi. Ma si sbagliava perché secondo il Foglio si tratta della deputata umbra Anna Ascani. E a volerla alla Segreteria sarebbe nientemeno che l’ex Segretario Matteo Renzi.

Anna Ascani parla di fake news del Foglio ma…

La Ascani fa parte della pattuglia dei fedelissimi di Renzi, e come molti nel PD lo è diventata dopo essere stata fedelissima di qualcun altro. Nel caso della “segretaria in pectore” si è trattato di Enrico Letta. Fu infatti proprio grazie all’ex premier che la Ascani decise di intraprendere la carriera politica sostenendo la sua candidatura alla segreteria. Poi è successo quello che tutti sanno, il governo Letta è caduto, è arrivato Renzi e improvvisamente molti Dem si sono scoperti renziani, anche quelli che avevano ardentemente sostenuto gli avversari del senatore di Scandicci.

Prontissima questa mattina la smentita dell’ufficio stampa di Renzi che ha diffuso una nota per far sapere che «ciò che scrive oggi il quotidiano il Foglio “Una donna segretario. Renzi chiede ad Anna Ascani di candidarsi al congresso del Pd” è totalmente privo di fondamento». Anche la Ascani sembra non aver gradito e parla addirittura di fake news scrivendo su Twitter che la notizia che dà sul fatto che Matteo Renzi avrebbe chiesto la mia candidatura è completamente INVENTATA».

Oh là, ecco smentita l’ennesima fake news, un lavoro pulito e ben fatto che ha ristabilito il primato della verità sul pettegolezzo politico. Non proprio, perché a stretto giro di tweet è proprio Merlo ad affondare la Ascani ricordandole che è stata proprio lei a raccontare al Foglio della sua candidatura alla Segreteria del PD. La Ascani non ha più replicato, e i lettori (e gli elettori) rimarranno con il dubbio: visto che Renzi ha smentito e che Merlo smentisce la Ascani, non sarà mica che la deputata Dem l’ha sparata grossa? E ancora, se quella del Foglio è una fake news e stando a quanto scrive Merlo la fonte è proprio Anna Ascani chi è che inventa notizie false?

