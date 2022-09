Le parole del virologo Crisanti, eletto col Pd: "Ho preso 36mila preferenze, non mi aspettavo questo successo"

Tra i volti noti che siederanno in Parlamento durante la prossima legislatura c’è pure Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di Padova. Lo scienziato, che ha acquisito notorietà durante il periodo del Covid, è stato candidato dal Pd per il Senato nella circoscrizione Europa. E, contrariamente al “collega” Luigi Lopalco, anche lui candidato coi dem ma non eletto, Crisanti può parlare della sua candidatura come di un vero e proprio successo: “Ho preso 36mila preferenze, non mi aspettavo un successo di queste dimensioni”, ha detto il virologo a Repubblica.

“In venti giorni abbiamo fatto un’impresa bellissima, grazie a un sacco di ragazzi che mi hanno aiutato”, ha detto Andrea Crisanti. “Non credevo di ottenere numeri del genere. Nelle circoscrizioni estere c’è un sistema maggioritario con preferenza, quindi è necessario che gli elettori indichino chi vogliono eleggere all’interno della lista che scelgono”, ha spiegato il microbiologo. Poi, parlando dei soldi necessari per finanziare la sua campagna elettorale, lo scienziato ha affermato: “Ce li ho messi io i soldi. Ho speso quanto consentiva la legge, né più né meno. Agli elettori ho parlato dei problemi degli italiani all’estero, quindi cose pratiche. Io però mi voglio battere per eliminare le differenze sociali”

Crisanti è convinto che “il Pnrr tanto strombazzato è solo un panno caldo che non serve a niente” dato che “la Sanità italiana ha subito tagli lineari dal 2008 ad adesso”. E ha aggiunto: “C’è un problema di governance, la Sanità è gestita dalle Regioni, che nominano tutti. Bisogna cambiare, al posto delle Asl ci vogliono fondazioni pubbliche indipendenti con organi nominati dalla società civile, dalle associazioni pazienti e degli operatori sanitari”. E sulla carenza di personale, lo scienziato ha detto: “Bisogna dare la possibilità ai medici di rimanere anche dopo i 68 anni. Bisogna alzare i tetti di spesa per il personale, recuperare professionisti aumentando i posti di specializzazione e gli studenti ammessi a Medicina”.

Poi, dopo aver chiarito che continuerà a lavorare a Padova nonostante l’elezione (pur eliminando “tutte le incompatibilità”), il dem Crisanti ha parlato del successo del Centrodestra a trazione meloniana e della futura gestione delle politiche anti-Covid e ha detto: