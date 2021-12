Il messaggio di Celentano che ce l’ha con Mentana per la censura ai no vax | VIDEO

Con un certo ritardo rispetto al trend, Adriano Celentano risponde a Enrico Mentana e alla sua battaglia per non vedere più no vax e complottisti invitati a parlare nei programmi di informazione televisiva. Il direttore del Tg La7 si era vantato di non aver mai dato voce a queste categorie nel suo telegiornale, in polemica con chi all’interno della sua stessa rete fa invece delle ospitate, spesso discutibili, il suo cavallo di battaglia. “Caro Mentana – ha detto Celentano in un video pubblicato sui suoi profili social de “L’inesistente” – bisogna essere amici con quelli che hanno paura, non puoi lasciarli fuori dalla porta, anche tu hai paura altrimenti non ti saresti vaccinato. È assurdo instaurare una guerra tra paurosi, ognuno dovrebbe comprendere l’altro”.

L’attacco di Adriano Celentano a Enrico Mentana

La clip pubblicata dal cantautore mostra Mentana dire che “se sappiamo che 2+2 fa 4 non possiamo invitare qualcuno che dice che la risposta è 5”. Dopo il monologo di Celentano, il filmato prosegue con alcuni spezzoni televisivi nei quali l’arroganza e l’assurdità delle tesi dei no vax ha fatto perdere la pazienza ai presenti in studio. Momenti bassissimi di tv come la lite tra Scanzi e Contri a Cartabianca, con il secondo che ha abbandonato lo studio, oppure la sfuriata della senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli contro Enrico Montesano, e ancora il botta e risposta tra la giornalista Sandra Amurri e l’ex leghista Francesca Donato, europarlamentare, ospiti entrambe da Giletti. “Forse è questo il giornalismo che vi piace – conclude Celentano – cioè quello confuso con le voci che si sovrappongono in modo che la gente a casa non capisca. Con i conduttori che troncano l’audio a chi non la pensa come loro”. Una chiosa che dimostra come il cantante non ci abbia capito nulla: proprio per evitare la bagarre Mentana ha deciso di non dare voce ai complottisti.