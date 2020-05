La faccia di Salvini quando Aboubakar Soumahoro gli dice “Venga a lavorare nei campi insieme a noi”

Aboubakar Soumahoro, italo-ivoriano e sindacalista del Coordinamento Lavoratori agricoli Usb, oggi durante Mezz’ora in più da Lucia Annunziata ha invitato Matteo Salvini ad andare a lavorare nei campi. Alla fine dell’intervento in trasmissione il Capitano si è rivolto a Soumahoro dicendo che continuava a non capire “cosa c’entri tutto questo con una sanatoria indiscriminata di ccentinaia di migliaia di immigrati o con gli sbarchi dei disperati”. La risposta del sindacalista: “Le faccio un invito: metta gli stivali e venga nei campi insieme a noi. Bisogna salvare le vite dal Coronavirus. Poi parliamo di capolarato, che noi combattiamo stando qui sul campo”.

Durante la trasmissione Soumahoro aveva annunciato che in caso di mancata regolarizzazione gli agricoltori migranti avrebbero scioperato. Salvini aveva risposto: “Ora scioperano i clandestini? Ma in che Paese viviamo… Io prima penso agli italiani e ai tanti immigrati regolari che hanno perso il lavoro e vivono grandi difficoltà”. E poi aveva aperto al prolungamento del permesso senza sanatoria: “Mi trova d’accordo prolungare per un limitato periodo di tempo il permesso di lavoro a chi è già impegnato nelle campagne, ma non sono d’accordo con una sanatoria indiscriminata di centinaia di migliaia di immigrati irregolari”.