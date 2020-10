A Salvini (che annusava formaggi senza mascherina) dà fastidio se Conte telefona a Fedez

“Un presidente del Consiglio che non chiama Fedez e Ferragni che presidente è?”. E viene spontanea una domanda. Perché Conte avrebbe dovuto chiamare Salvini per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’uso della mascherina quando perfino davanti a una forma di pecorino non se l’era voluta mettere?

A Salvini dà fastidio se Conte telefona a Fedez: “Un presidente del Consiglio che non chiama Fedez e Ferragni che presidente è? Io non contesto. Il presidente del Consiglio ha trovato un minuto di tempo per telefonarmi la settimana scorsa, se preferisce parlare con Fedez è libero di farlo”. Il leader della Lega ospite a Radio Crc targato Italia ha polemizzato sull’invito del presidente del Consiglio che ha chiesto a Fedez e Chiara Ferragni di fare un appello ai giovani affinché usino le mascherine. “Ieri- ha raccontato Fedez in una storia su Instagram – abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata. Siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie. Se queste stories, anche in piccolissima parte riusciranno a essere utili, io non posso che esserne contento. Ci è stato chiesto- aggiunge- un aiuto sull’esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, ad utilizzare la mascherina”. Il rapper ha spiegato ai suoi fan: “Ci troviamo in una situazione molto molto delicata e l’Italia non si puà permettere nella maniera più assoluta un nuovo lockdown. Il destino e il futuro dell’Italia è nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi. Con un semplice gesto potremo evitare lo scenario tra i più brutti che abbiamo vissuto negli scorsi mesi. Mi raccomando ragazzi, utilizzate la mascherina”.

Il professor Burioni ha spiegato perché l’idea di Conte è buona: “Trovo molto ingiuste le critiche al Presidente del Consiglio Conte per il fatto di avere chiesto aiuto a Fedez e Chiara Ferragni al fine di convincere la gente, e soprattutto i giovani, a portare la mascherina e a stare più attenti. Nel 1956 la copertura vaccinale negli USA contro la poliomielite balzò dallo 0,5% a oltre l’80%. Sapete quale fu uno dei motivi? Elvis Presley che si fece vaccinare in diretta televisiva”. E viene spontanea una domanda. Perché Conte avrebbe dovuto chiamare Salvini per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’uso della mascherina quando perfino davanti a una forma di pecorino non se l’era voluta mettere?