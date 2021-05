Dopo i 9.116 nuovi casi e i 305 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 4 maggio con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento.

5 maggio: il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia

In Basilicata sono 175 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (170 sono residenti), su un totale di 1.757 tamponi molecolari, e si registra un decesso. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. La persona deceduta risiedeva a Potenza. I lucani guariti o negativizzati sono 115. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 6.053 (+54), di cui 5.885 in isolamento domiciliare. Sono 17.351 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 523 quelle decedute. I nuovi casi registrati in Toscana sono 744 su 26.800 test di cui 15.579 tamponi molecolari e 11.221 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,78% (8,9% sulle prime diagnosi). Il dato è anticipato sui social dal presidente della Regione, Eugenio Giani. “Oggi nel Lazio su oltre 17 mila tamponi (+1.816) e quasi 19 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 838 casi positivi (+35), 39 i decessi (+3) e +1.880 i guariti. Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 4%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi a Roma città sono a quota 400″. Lo evidenzia l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato nel bollettino diffuso al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.