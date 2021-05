Dopo i 3.995 nuovi positivi e i 72 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 24 maggio con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 2.490 nuovi contagiati e 110 morti. Diminuiscono le terapie intensive (-28) e i ricoveri (-211). Il tasso di positività sale al 2,3 per cento e i guariti sono 7.032.

24 maggio: il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia

La ripartizione dei casi positivi di oggi 24 maggio regione per regione: in Basilicata 42 nuovi casi di positivi su un totale di 1.049 tamponi molecolari, e non si registrano decessi; i dati si riferiscono agli ultimi due giorni. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 84 (-5): al San Carlo di Potenza 30 nel reparto di malattie infettive, 22 in pneumologia, 2 in medicina d’urgenza, 3 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 15 nel reparto di malattie infettive, 9 in pneumologia, 3 in terapia intensiva. In lieve aumento il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 6 (+1). Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 1131 tamponi: 453 nel percorso nuove diagnosi (di cui 11 nello screening con percorso Antigenico) e 678 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12,8%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 58 (20 in provincia di Macerata, 21 in provincia di Ancona, 5 in provincia di Pesaro-Urbino, 5 in provincia di Ascoli Piceno e 7 fuori regione). In Veneto 150 contagi. Nelle ultime 24 ore, registrati altri 2 morti. Da ieri, eseguiti 10.429 tamponi, il tasso di positività è all’1,44%. I ricoverati in totale sono 845 (-12): in area non critica ci sono 749 persone (-12), mentre i pazienti covid in terapia intensiva sono 96.