I 1500 euro che il M5S chiede ai parlamentari

Il Fatto Quotidiano ci racconta oggi che il MoVimento 5 Stelle sta chiedendo 1500 euro ai parlamentari per le elezioni europee. La richiesta arriva dal fatto che le donazioni languono, e il partito ha qualche problema nel far quadrare i conti:

D’altra parte far politica senza un po’ di soldi è difficile se non impossibile. E quindi il comitato elettorale dei 5 Stelle per le prossime Europee batte cassa ai suoi eletti al Parlamento nazionale: una “donazione consigliata di 1.500 euro ”e da fare entro venerdì perché il tempo è poco e la cassa langue. Numeri alla mano, fa i conti l’Adnkronos, se tutti e 326 gli eletti a Camera e Senato seguissero il gentile consiglio, il Movimento potrebbe trovarsi in cassa quasi mezzo milione di euro: non certo una campagna faraoinica, ma per le abitudini della casa già una discreta cifretta.

Noi del Movimento – scrivono i grillini ai grillini – “non prendiamo finanziamenti pubblici”, né “donazioni dalle lobby” così siamo liberi: bello, però “una buona campagna elettorale è il veicolo fondamentale per diffondere la nostra idea di Cambiamento: dobbiamo andare di piazza in piazza e chiamare a raccolta i cittadini intorno al nostro programma”, mettete mano al portafogli entro venerdì. Ora bisognerà vedere se gli eletti vorranno farlo: è solo un consiglio, no?