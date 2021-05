Dopo i 5.080 nuovi contagiati e 198 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 11 maggio con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento

11 maggio: il bollettino sul Coronavirus in Italia

I nuovi casi di oggi ripartiti nelle regioni: i nuovi casi registrati in Toscana sono 367 su 21.913 test di cui 9.906 tamponi molecolari e 12.007 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,67% (5,3% sulle prime diagnosi). In Basilicata sono 82 i nuovi casi di positivi su un totale di 1.484 tamponi molecolari, e si registrano tre decessi. Continua il calo del numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 136 (-5): al San Carlo di Potenza 31 nel reparto di malattie infettive, 28 in pneumologia, 8 in medicina d’urgenza, 9 in medicina interna Covid, 6 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 31 nel reparto di malattie infettive, 14 in pneumologia, 5 in medicina interna Covid e 4 in terapia intensiva. Invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 10. Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 4021 tamponi: 2258 nel percorso nuove diagnosi (di cui 846 nello screening con percorso Antigenico) e 1763 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 6,7%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 151 (29 in provincia di Macerata, 8 in provincia di Ancona, 51 in provincia di Pesaro-Urbino, 7 in provincia di Fermo, 44 in provincia di Ascoli Piceno e 12 fuori regione). Aumentano oggi in Puglia i nuovi casi positivi al Covid 19 ma risale molto di più il numero dei test effettuati rispetto a ieri. I decessi sono sostanzialmente stabili. Continua a crescere in modo costante la curva dei guariti e per questo calano in modo consistente sia gli attuali positivi che i ricoverati. Alimenta un cauto ottimismo il bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute.