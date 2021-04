Zaia minaccia di sospendere la campagna vaccinale in Veneto

Il leghista parla di dosi non arrivate e di scorte in esaurimento

Non ci sono più dosi, quindi “sospendiamo le vaccinazioni in Veneto”. Lo ha annunciato mercoledì sera Luca Zaia, in collegamento con War Room di Enrico Cisnetto. Il Presidente leghista lamenta la mancata consegna di un numero congruo di prodotti anti-covid e l’esaurimento delle scorte nei frigoriferi dei centri vaccinali nella Regione. Per questo motivo, in attesa dell’arrivo di nuove dosi di vaccino, è pronto a sospendere la campagna di immunizzazione.

Zaia minaccia la sospensione della campagna vaccinale in Veneto

Nel corso del suo intervento in collegamento con War Room, il format web condotto da Enrico Cisnetto, il Presidente del Veneto ha utilizzato termini molto forti per protestare contro la mancanza di dosi sufficienti per procedere con lo stesso ritmo di somministrazioni tenuto negli ultimi giorni.

“Noi che al momento siamo primi per vaccinazioni, ne facciamo 35 mila al giorno, annunciamo che sospendiamo le vaccinazioni, a parte qualche richiamo – ha tuonato Luca Zaia in diretta -. I vaccini non sono arrivati, quindi la macchina perfetta che abbiamo messo in piedi con modelli di accesso rapido, diretto, senza prenotazione in questo momento non riusciamo a garantirla, perché non abbiamo la materia prima”. In collegamento con la trasmissione web anche il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

In attesa di Astrazeneca e Moderna

Poi parla dei numeri della campagna vaccinale in Veneto e del motivo che lo ha portato a rendere pubblico questo sui sfogo: “Ieri (lunedì, ndr) ci sono arrivati 83 mila dosi di Pfizer, considerando che facciamo 35mila vaccini al giorno, è chiaro che in un paio di giorni li esauriamo”. Dati che portano a un’autonomia di poco più di due giorni. Come sottolineato, però, dal Commissario Figliuolo, sono riprese le consegne anche dei prodotto anti-Covid di Moderna e Astrazeneca. Poi, dal 16 aprile, sarà la volta di Johnson & Johnson.

(foto: da canale Youtube InConTraSrl)