La vera storia della foto di Luca Zaia che disinfetta il microfono di Salvini | VIDEO

Frame decontestualizzati e una verità ribalta dai social. Nelle ultime ore in molti hanno condiviso screenshot che mostrano Luca Zaia che disinfetta il microfono durante un evento della Lega a Montebelluna (in provincia di Treviso). Tra gli ospiti c’era anche il segretario del Carroccio Matteo Salvini e, secondo la narrazione (falsa) nata sulle varie piattaforme, il Presidente del Veneto avrebbe deciso di igienizzare il microfono utilizzato dal segretario leghista prima di usarlo per parlare alla platea. Ma il video mostra come quella narrazione sia del tutto sbagliata (e stravolta).

Zaia disinfetta microfono di Salvini? La vera storia confermata dalle immagini

Le immagini reali (condivise dal profilo Facebook della Liga Veneta), infatti, mostrano l’intervento di Luca Zaia che si conclude. Poi, come da protocollo (perché sì, le norme sanitarie prevedono ancora la sanificazione degli oggetti nel passaggio dalle mani di un personaggio all’altro), il governatore veneto chiede allo staff del disinfettante spray da utilizzare per detergere il microfoni, prima di passarlo al segretario del suo partito.

Insomma, la storia di Luca Zaia disinfetta microfono perché quasi “schifato” (sanitariamente parlando) dall’utilizzo di Matteo Salvini, oltre a non essere vera è del tutto decontestualizzata. Anzi, andrebbe sottolineato come il governatore del Veneto sia uno dei pochi – parliamo di rappresentanti politici – a dimostrare una particolare attenzione ai protocolli ancora vigenti su tutto il territorio nazionale. Una netta differenze, almeno da questo punto di vista, rispetto al segretario del suo partito che nei mesi scorsi ha mostrato al mondo intero come non si debba utilizzare una mascherina (usata per detergersi il sudore) o dicendo alla “sua” platea – nel giorno in cui ha ricevuto la seconda dose di vaccino – che lui, da quel momento, poteva tranquillamente non indossare più il dispositivo di protezione individuale. Al netto di tutte queste lacune, però, è necessario smentire la bufala di Luca Zaia che disinfetta il microfono usato da Salvini.

(foto e video: da Facebook)