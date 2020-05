Walter Ricciardi e i dati del contagio nelle regioni che non sono attendibili

Walter Ricciardi, consulente del ministero alla Salute, in un’intervista rilasciata oggi a Repubblica dice che il 3 giugno è troppo presto per riaprire i confini. E soprattutto sostiene, come la Fondazione Gimbe, che i dati di alcune regioni non sono attendibili ai fini della misurazione dell’epidemia di Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19.

«Il sistema di indicatori è stato elaborato a livello centrale, giustamente, ma è alimentato da attività di diagnostica e dalle segnalazioni delle regioni, quindi dipende dalle capacità di gestione dei sistemi regionali. Se sono efficaci ed efficienti, allora i dati sono attendibili. Se non lo sono, per una serie varia di ragioni, quei numeri non sono attendibili. E ci sono motivi seri per pensare che in alcune regioni questi dati adesso non lo siano».

Un quadro preoccupante.

«Dalla modifica costituzionale del 2001 raramente è successo che il sistema di indicatori abbia funzionato in modo efficiente e tempestivo. In questo caso poi il flusso dei dati non è solo amministrativo ma riguarda anche l’attività di laboratorio, le diagnosi. Quindi è ancora più complesso» .

Viste queste premesse, cosa deve decidere secondo lei la politica per il 3 giugno?

«La politica può prendere decisioni se è certa dei dati. La scelta è giusta se si basa su indicatori giusti, ma in questo caso, appunto potrebbero non essere solidi. Se i numeri non sono certi si finisce per fare scelte che possono non essere corrette».