La violenta esplosione del vulcano Semeru in Indonesia | VIDEO

Non era passato neanche un anno dall’ultima esplosione del vulcano Semeru, situato nella parte est dell’isola di Giava. Il grande vulcano, di quasi 3700 metri di altitudine, si è risvegliato oggi con una violenta eruzione, coprendo di cenere i villaggi vicini e costringendo i residenti a lasciare le proprie case. A darne notizia la Bbc, che cita l’agenzia di stampa locale Antara.

Intorno alle ore 10:50 italiane, una forte ed improvvisa esplosione si è verificata nella parte sommitale del vulcano #Semeru , in Indonesia. Tale esplosione ha generato un’imponente colonna eruttiva che ha raggiunto i 15 chilometri di quota. pic.twitter.com/KpEhSG4Aft

Fino ad ora non ci sarebbero vittime, ma solo tanta paura. Nei video pubblicati sui social si vedono i residenti che fuggono e, sullo sfondo, l’enorme nube scatenata dall’esplosione.

Thoriqul Haq, un funzionario locale, ha detto alla Reuters che una strada e un ponte vicini alla città di Malang sono andati distrutti.

L’ultima eruzione era stata quella dello scorso gennaio. Secondo l’agenzia locale, l’eruzione ha prodotto una nuvola di cenere abbastanza grande da bloccare i raggi del sole in due distretti che si trovano ora al buio. Il Centro consultivo sulle ceneri vulcaniche (VAAC) a Darwin, in Australia, ha reso noto che la nuvola si sta spostando verso sudovest dalla sommità del vulcano a 3.676 metri sul livello del mare.

Le autorità hanno avvertito le compagnie aeree sulla presenza della nuvola, che arriva fino a un’altitudine di 15mila metri ed hanno emesso un’allerta di livello due su quattro per rischio vulcanico. Inoltre hanno interdetto la zona sottostante il monte Semeru per un raggio di cinque chilometri.

VIDEO: Reported damage from eruption of Mount Semeru volcano in Indonesia pic.twitter.com/vNm74uMWJX

— Breaking News Alerts 🚨 (@NBLNewsLIVE) December 4, 2021