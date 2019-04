Volodymyr Zelensky aveva annunciato la sua candidatura a presidente dell’Ucraina il 31 dicembre. Sembrava uno scherzo e invece ieri è stato proclamato presidente dell’Ucraina dopo aver battuto con il 73% dei voti il presidente uscente Petro Poroshenko.

Volodymyr Zelensky: il comico presidente dell’Ucraina

Un tracollo per il presidente uscente, che paga la crisi economica e il conflitto del Donbass. E che era in un certo senso già scritto, visto che Zelensky interpreta una serie televisiva che si chiama “Il servo del popolo”, in cui interpreta un professore di storia che arriva ad essere presidente. Ha vinto in tutte le regioni del paese, anche quelle più occidentali e filo europee oltre che nazionaliste. Ma il suo trionfo lo ha avuto nella parte russofona del paese, dove ha portato a casa l’88% dei voti.

E proprio la Russia di Putin si è congratulata per la vittoria, sostenendo che gli ucraini hanno votato “per il cambiamento”, secondo uno slogan che dalle nostre parti appare già sentito. Non avendo alcuna esperienza in politica e avendo praticamente affidato la sua campagna elettorale al suo alter ego televisivo – il professore Vasyl Petrovych Holoborodko, critico veemente della corruzione che grazie al web viene catapultato alla guida del Paese – il comico ha sempre tenuto a sottolineare che non è un politico, ma “solo una persona semplice, venuta a rompere questo sistema”.

Un attore, a parole anti-establishment, si appresta così a prendere le redini di un Paese prostrato economicamente e ancora in guerra, nelle sue regioni orientali, contro le milizie separatiste, appoggiate da Mosca. Il futuro presidente ucraino ha già promesso di porre fine alla guerra nell’est del paese, la guerra tra l’esercito ucraino e i separatisti filo-russi che ha gia’ causato la morte di oltre 10.000 persone. Tra le sue prime parole, dopo i risultati, proprio il ringraziamento ai soldati e ai volontari che sono in prima fila nel turbolento Donbass per “proteggere l’Ucraina”.

Zelensky e Putin

L’agenzia di stampa AGI dice che c’è chi teme che per la sua inesperienza, Zelensky possa essere spazzato via dal presidente russo Vladimir Putin:

C’è chi, invece, come l’ex rivale e capo di Stato uscente Petro Poroshenko, lo definisce un fantoccio del Cremlino per via delle sue posizioni soft nei confronti della Russia; altri, infine, lo ritengono completamente dipendente dall’oligarca fuggito a Tel Aviv, Igor Kolomoisky, la cui tv ‘1+1’ ospita la serie ‘Servo del popolo’, che gli ha dato popolarità in quasi tutto il Paese. Ed è proprio questa la forza di Zelensky. Nonostante, quando si parla di presidenziali, l’Ucraina sia tradizionalmente divisa tra Ovest ed Est, il comico è riuscito a rompere questo schema e a unificare l’elettorato. Grazie a un’agenda politica vaga, Zelensky significa cose differenti per elettori differenti: paladino della lotta alla corruzione o pacificatore; uomo di Mosca o alleato dell’Occidente; difensore dei bisognosi o alfiere degli uomini di successo.

Gli ucraini sono stanchi di anni di promesse non mantenute e Poroshenko, anche se è riuscito a tenere in piedi il Paese e ad attuare flebili riforme, non ha migliorato le condizioni economiche e gli standard di vita, né sradicato la dilagante corruzione. E sono proprio le riforme e le politiche economica e finanziaria, i campi su cui Zelensky sarà osservato speciale.

