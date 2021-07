La sorella di Youns, l’uomo ucciso a Voghera, chiede aiuto a Ilaria Cucchi

La sorella di Youns El Boussettaoui l’uomo ucciso dal colpo di pistola partito dall’arma di Massimo Adriatici, ha chiesto in un appello aiuto a Ilaria Cucchi.

L’uomo di 39 anni è morto la sera del 20 luglio a Voghera, in piazza, davanti al bar Ligure. Ora Adriatici è agli arresti domiciliari. Ma la sorella di Youns non si dà pace: non solo sta manifestando in tante piazze d’Italia. Ora Bahijia El Boussettaoui, tramite Repubblica chiede aiuto a Ilaria Cucchi: “Questa cosa è successa anche ad altri, e mi viene in mente Ilaria Cucchi. Lei ha una storia simile alla mia, anche lei avrà perso la voce per difendere un fratello debole e fragile, ammazzato senza perché. Ha fatto una battaglia, sono anni che chiede verità“. “Io – ha aggiunto – spero di essere forte come lei, e le chiedo che mi aiuti, così come chiedo aiuto alle persone perbene, e ai testimoni. Chi ha visto, chi può aiutarci ad avere un processo pulito, si faccia avanti“.

“Non siamo di destra né di sinistra, siamo cittadini italiani e vogliamo giustizia” dice la sorella di Youns el Boussettaoui. Accanto a lei ci sono il padre, i fratelli e altri familiari. Qualche giorno prima dell’omicidio sono stati dai carabinieri di Voghera per cercare Youns pic.twitter.com/yC9TeO7PXk — Monica Napoli (@Monicanpl) July 24, 2021

Negli ultimi tempi Youns El Boussetaoui “stava male. I familiari erano preoccupati e lo avevano fatto ricoverare in ospedale, dal quale però era scappato. Lui voleva stare in piazza Meardi. Aveva sicuramente qualche problema, ma dovevano intervenire le istituzioni. Andava curato, non ucciso”. Lo afferma Debora Piazza, l’avvocato che con Marco Romagnoli difende i familiari di Youns El Boussetaoui, il 39enne cittadino marocchino, morto martedì sera dopo essere stato colpito con un colpo di pistola da Massimo Adriatici, assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera ed esponente della Lega. “Conoscevo Youns da diverso tempo -racconta all’Adnkronos- l’ho difeso per circa cinque anni per una serie di reati bagatellari”.