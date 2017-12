E Virginia dà buca a Tito Boeri dell’INPS

Il Messaggero racconta oggi nella cronaca di Roma che il presidente dell’INPS Tito Boeri è molto arrabbiato con Virginia Raggi, che ha dato buca a un appuntamento con lui a Palazzo Senatorio qualche giorno fa. L’incontro serviva a discutere una collaborazione istituzionale per fronteggiare l’emergenza abitativa:

Dopo Calenda, quindi, la sindaca di Roma si prende anche i rimbrotti di Boeri anche se, per non lasciare nulla di intentato, il presidente dell’Inps lancia un appello:

«Se così non fosse (cioè che non cisia alcun interesse dal Campidoglio, ndr) la prego di farmelo sapere entro la seconda decade del prossimo mese di gennaio. L’Inps infatti si è dato un piano di lavoro molto stringente relativamente alla gestione del proprio patrimonio immobiliare. Da qui la necessità improrogabile di conoscere in tempi brevi se sia possibile per l’amministrazione comunale dare corso alle iniziative congiunte ipotizzate».