Vincenzo De Luca e le mascherine della Protezione Civile che servono a pulirsi gli occhiali

“La Protezione civile ha detto di averci dato 700mila mascherine… Parla di 552 oggetti che ci vuole fantasia a definirli mascherine, a meno che non si pensi alle maschere per i nostri nipoti. Eccole, sono mascherine che vanno bene per fare la maschera del coniglietto Bunny”. Lo ha detto in diretta su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, rispondendo ai dati forniti ieri dalla Protezione civile sulle forniture di Dpi per la Campania. Il governatore sottolinea che sono arrivate ieri “71mila mascherine e 2100 tute di protezione, cioè una dotazione che dura otto ore negli ospedali. Queste 500mila hanno delle fessure da cui fuoriescono le orecchie, e ho scoperto – ha aggiunto – che sono utili per pulirsi gli occhiali. Negli ospedali no, per l’amor di Dio”.

De Luca poi, a grande richiesta, ha ripetuto il suo numero preferito “Per due o tre settimane non abbiamo avuto reazioni, negli ultimi due tre giorni è emerso qualche elemento di sciacallaggio. Mi meraviglio che ci siano persone che trovano tempo di fare speculazioni politiche con questi chiari di luna. Noi in Campania dobbiamo combattere contro due nemici: il primo è il virus, il secondo sono i porta seccia”, ovvero i portajella. “L’unico collasso è nel vostro cervello – ha aggiunto – c’è un buco nero tra le vostre orecchie con una tale forza di gravità che non rende possibile l’uscita del pensiero. Non sta arrivando niente, abbiamo sollevato con forza il problema delle forniture. Se ci arrivano le forniture il problema è governabile”. Il governatore poi ha chiuso le polemiche con il governo (per ora): “Qualche giorno fa ho fatto un appello al Governo in relazione alla situazione campana e alle forniture che non arrivavano. Ho alzato i toni perche’ tutti ascoltassero. Nessun conflitto con il governo, io parlo chiaro e alzo i toni per aiutare i cittadini, ma in spirito di collaborazione, noi siamo solidali con il Governo”. “So che la situazione è difficile – aggiunge – mi basta che mi si dicano cose chiare e in tempo utile se non si riescono a rispettare gli impegni. Eravamo arrivati a un livello tale di criticità che mancavano le mascherine da destinare agli operatori del 118, abbiamo parlato chiaro e forte, consapevoli che non è un problema della Campania, ma nazionale”. De Luca ringrazia quindi il commissario Arcuri per “l’operazione verità. E’ una persona corretta ha detto che il sistema è inceppato, e questi atteggiamenti ci consentono di lavorare meglio”.

