Vincenzo Cutolo: le pastiere del boss a De Rossi e altri calciatori

Dalle indagini sui clan del rione Traiano citati oggi dal Mattino emergono particolari inediti sui rapporti tra il boss Vincenzo “Borotalco” Cutolo e alcuni calciatori di serie A, ai quali Cutolo inviava alcune pastiere: tra questi l’ex giocatore della Roma Daniele De Rossi (estraneo all’inchiesta della magistratura)

C’è un secondo capitolo legato al rapporto con i calciatori, in relazione ad alcune pastiere che – è il 6 gennaio 2013 sarebbero state inviate a Trigoria, come omaggio tributato a Daniele De Rossi, il giorno prima della partita Napoli-Roma. Questa volta ad essere intercettate sono le conversazioni tra Vincenzo Cutolo e un non meglio identificato «uomo», che lo informa del presunto incontro avuto con De Rossi.

Uomo: «Enzù, De Rossi non gioca…».

Vincenzo:«Perché?».

Uomo: «Perché si è bloccato il collo, non ce la fa a muovere il collo, hai capito?».

Vincenzo: «Ma che dici».

Uomo: «Eh, devi morire. Me lo ha detto ora, quando gli ho portato le pastiere…».

Vincenzo: «Ma chi? Hai trovato proprio Daniele?».

Uomo: «Eh, quello è sceso proprio lui giù, se le è venute a prendere, mi ha detto di ringraziare Enzo e mi ha detto: perché abbiamo fatto questo?».