Si tuffa nel lago di Como dal tetto di una palazzina e posta il video sui social

Harry Davies, atleta britannico esperto in parkour, si è tuffato da una decina di metri d’altezza nella zona del ponte della Civera a Nesso, nel Comasco. L’atleta ha postato poi il video del tuffo su Instagram e ora rischia una denuncia.

Il commento del sindaco di Nesso sul video del tuffo di Harry Davies

«Mi è stato subito segnalato il video che ha postato su Instagram e io ho a mia volta avvisato la Polizia locale. Stiamo valutando il da farsi, ma una denuncia non è da escludere, dato che l’autore del gesto non si è preoccupato di non rendersi identificabile, anzi. D’altronde in quel punto abbiamo da tempo problemi con le persone, per la maggior parte turisti, che decidono di tuffarsi ignorando tutti i divieti» ha detto il sindaco di Nesso, Massimo Morini. «Qualche mese fa l’amministrazione comunale aveva fatto installare dei cartelloni per ribadire il divieto, ma questi sono stati rimossi più volte e l’agente di Polizia locale incaricato di fare periodici controlli in zona non ha mai colto nessuno sul fatto» – prosegue il sindaco – «Quando vede qualcuno che sembra intenzionato a buttarsi dal ponte lo fa allontanare, ma non appena l’agente se ne va i trasgressori ritornano». Morini dice anche che il ragazzo di quest’ultimo video, Davies appunto, non si è buttato dal ponte ma si è arrampicato sul tetto della palazzina accanto, dimostrandosi «Doppiamente incosciente». Le dichiarazioni del sindaco sono state rilasciate a La Repubblica.

Molti dei commenti sul video del tuffo di Harry Davies sono di critica, molti gli danno del folle e ci sono anche abitanti di Nesso infastiditi dal gesto dell’atleta. Nel piccolo borgo affacciato sul lago di Como non mancano esempi di questo turismo irresponsabile e irrispettoso delle persone che abitano a Nesso, come ha affermato anche il sindaco. Il video postato su Instagram da Davies e condiviso con i suoi 28mila followers potrebbe incoraggiare quanti lo vedono a compiere azioni simili.