La storia del video di Virginia Raggi sulla Ryder Cup a Roma con il Colosseo “sbagliato”

Il Colosseo sbagliato è solo la punta dell’iceberg di una cattiva comunicazione pubblicata sui profili social ufficiali della sindaca di Roma. Sta facendo molto discutere (anche con risvolti politici) la storia del video pubblicato su Facebook da Virginia Raggi per annunciare l’arrivo, nel 2023, della Ryder Cup nella capitale. Le immagini sbagliate sono state sostituite qualche ora dopo la pubblicazione, ma restano molte altre perplessità sulla storia del video Raggi Ryder cup 2023.

Video Raggi Ryder Cup, storia di un errore (e non solo per il Colosseo)

L’errore, evidente, è stato corretto. Lo si evince andando a controllare le modifiche a quel post pubblicato sulla pagina di Virginia Raggi lo scorso 10 aprile.

Al posto del Colosseo di Nimes, inizialmente inserito al posto dell’Anfiteatro Flavio di Roma, ci sono le immagini dei tetti e delle cupole di Roma.

Ma chi ha commesso questo errore? Secondo il marito di Virginia Raggi, le colpe vanno cercate altrove. Non nel Campidoglio.

#colosseo usare un errore per colpire politicamente la #raggi

Notare il logo del video incriminato

Complimenti per il giornalismo da strapazzo. pic.twitter.com/S8yaOSsukC — Andrea Severini (@andreseve73) April 11, 2021

Insomma, secondo Andrea Severini la responsabilità è degli organizzatori della Ryder Cup per via del logo che si vede in alto. Questa indicazione, però, non sembra scagionare lo staff social (e comunicativo) di Virginia Raggi che non ha verificato il contenuto prima della pubblicazione.

L’aspetto tecnico e politico

Ma tutto ciò, come detto, è solo la punta dell’iceberg. Occorre sottolineare, infatti, che la Ryder Cup 2023 non si svolgerà a Roma. Non sarà vicino al Colosseo e neanche tra i tetti e le cupole. Il torneo, infatti, si svolgerà sul campo del Marco Simone Golf & Country Club, che si trova a Guidonia Montecelio. Si tratta di un Comune in provincia di Roma, quindi non strettamente legato all’amministrazione capitolina, che si trova a oltre 40 minuti di macchina dal centro storico della capitale. Insomma, Monumenti e tetti di Roma vengono utilizzati a mo’ di cartolina.

Poi c’è il tema politico. Perché ad avviare il piano per portare la Ryder Cup a Roma nel 2023 era stato il governo Renzi, in collaborazione con la federgolf e il Coni. E la posizione del Movimento 5 Stelle era questa:

Che questi 60 milioni vengano usati per la sanità pubblica o per il terremoto: https://t.co/rDes42rd4X #nosoldialgolf pic.twitter.com/WlE2L2gJqn — Beppe Grillo (@beppe_grillo) November 7, 2016

Insomma, le radici per portare la più grande competizione di golf nella capitale risalgono a tempi molto distanti, quando Virginia Raggi non era sindaca di Roma. Anzi, il M5S si opponeva.