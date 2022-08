Lo sfogo della modella palpeggiata in discoteca: “Fate schifo” | VIDEO

Lei si chiama Roberta Carluccio, è una fitness model conosciuta con il nome di Roberryc. Durante una serata in discoteca al Caffè del Mar di Pescara, in Abruzzo in cui era ospite ha deciso di fare un gesto da “rockstar” lanciandosi dal palco sul pubblico. Ma la reazione di chi era presente non è stata quella che Roberryc aveva previsto. La ragazza è stata infatti più e più volte palpeggiata ovunque. E ha denunciato l’accaduto con un video.

Roberta Carluccio, l’amaro sfogo di “Roberryc” palpeggiata in discoteca: “Fate schifo” | VIDEO

La 25enne istruttrice di fitness ha pubblicato il filmato in cui si vede un branco di ragazzi che le si avventa addosso. “Non so se sia più grave ciò che è successo o il fatto che forse me lo sarei dovuta aspettare”, spiega a corredo del video che campeggia con la scritta “Peccato che un momento così bello sia stato rovinato da qualche stupido”. L’influencer torinese ha scritto anche sulle sue stories Instagram: Detto questo non ho pubblicato questa cosa per fare del vittimismo mediatico infinito però mi sento in dovere di far vedere anche l’altro lato della medaglia, mi sento di dover tutelare anche le altre creator e le donne in generale, a quanto pare a noi non è concesso il privilegio di comportarci come vogliamo”.

Quasi a prevenire l’argomentazione “se lo sarebbe dovuto aspettare” Roberta Carluccio ha sottolineato: “A mio parere, però, certe cose non andrebbero fatte a prescindere”. Non sono infatti pochi quelli che sui social hanno scritto frasi come “Ma lei che sa di essere bona come er pane si è gettata in una folla di giovini virgulti eccitati con la bava alla bocca per fare amicizia e passeggiate al tramonto?” oppure “che mossa astuta lanciarsi su una folla di morti di figa che sono lì solo per sbavarle sul culo, cosa si aspettava coccole e bacini?”. Vale la pena ricordare a queste persone il diverso sentiment con cui all’epoca era stato accolto il palpeggiamento subito da Blanco durante un suo concerto definito immetiadamente “molestia”. Come ha ben sintetizzato Roberryc certe cose non si fanno a prescindere o sono molestie, come ha in modo colorito spiegato qualcuno sui social: “come fa ad essere colpa sua? ha detto esplicitamente “toccatemi il culo”? ma vi ripigliate che giustificate le aggressioni sessuali”.