Il momento esatto in cui il bombardamento di grandine distrugge le auto sull’A1 | VIDEO

Le immagini dell’ondata di maltempo che sta colpendo il Nord Italia: danni in Emilia e in Lombardia

Sono impressionanti le immagini che arrivano dall’Emilia-Romagna. I video della grandinata che si è abbattuta sulla Regione nel pomeriggio di ieri mostrano la violenza con cui enormi “chicchi” di ghiaccio si sono scagliati sul suolo provocando ingenti danni. In questo filmato, per esempio, si vede l’interno di un’automobile che stava percorrendo l’autostrada A1 – in direzione Milano – all’altezza di Fidenza (Parma).

Video grandinata in Emilia, le immagini dei danni anche sulla A1

Immagini che mostrano la violenza con cui vere e proprie palline di ghiaccio hanno distrutto il parabrezza di questa autovettura. E l’uomo alla guida non è la sola vittima di questa ondata di maltempo. In un altro filmato, infatti, si vedono i danni provocati da questa violenta grandinata, una delle tante che si stanno abbattendo in questi giorni in tutto il Nord del nostro Paese.

Le immagini che circolano dopo la grandinata in A1 sono davvero molto preoccupanti. La colpa non è della grandine. #ClimateEmergency pic.twitter.com/76gHulComr — Francesca Baraghini (@FraBaraghini) July 26, 2021

Nel video pubblicato dalla giornalista Francesca Baraghini si mostrano di danni subito dopo la tempesta: auto incolonnate nella corsia di emergenza dell’autostrada A1 (chiusa nel pomeriggio nel tratto tra Parma e Fiorenzuola), tutte con la carrozzeria ammaccata e i vetri (lunotto anteriore e posteriore) devastati da quegli enormi chicchi di grandine. Perché la violenza con cui questa perturbazione ha colpito e sta colpendo le Regioni settentrionali è impressionante.

Estate 2021, Emilia Romagna. Non è una grandinata. È un bombardamento di grandine. All’altezza di Parma l’autostrada A1, in direzione Milano, è stata chiusa dopo che questo bombardamento di grandine ha distrutto decine di autoveicoli. pic.twitter.com/MxNJJF1rDD — Marco M.M. (@MMmarco0) July 26, 2021

Quest’ultimo filmato mostra la forza d’impatto della grandine (non comuni chicchi, ma pezzi di ghiaccio grossi come mele) sul suolo. Eventi climatici che stanno condizionando la stagione estiva nel Nord Italia. Solo qualche settimana fa un qualcosa di simile accade nella zona Sud di Milano e tra Bergamo e provincia, provocando ingenti danni alle auto parcheggiate o in circolazione. E ieri, sempre a causa del maltempo (pioggia, grandine e forte vento) una gru si è abbattuta su un palazzo in ristrutturazione a Rozzano. Per fortuna nessun ferito, ma 34 famiglie sono state fatte evacuare.