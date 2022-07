Il Vescovo di Matera cita i Maneskin nella sua omelia | VIDEO

Non è la prima e non sarà l’ultima volta. La musica contemporanea è entrata, da tempo, all’interno delle omelie di parroci o vescovi, durante le messe davanti ai fedeli. Un modo per approcciarsi a una dialettica più vicina ai giovani e alle nuove generazioni, nel tentativo di superare quel confine e avvicinare i ragazzi alla fede. E dopo quanto accaduto lo scorso febbraio a Lonato del Garda, ora è stato il Vescovo di Matera a utilizzare i versi di una canzone dei Maneskin.

Vescovo di Matera cita i Maneskin durante la sua omelia

Durante la cerimonia ecclesiastica per celebrare la Festa della Madonna della Bruna, la santa protettrice della “città dei Sassi”, Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo si è rivolto soprattutto alle nuove generazioni utilizzando parole che non provengono dalle Sacre Scritture, dal Vangelo o dalla Bibbia.

“Sia io che voi tutti, giovani che diversamente giovani, abitiamo questo mondo con una vocazione, un compito specifico. Nessuno escluso. Significa che ognuno è alla ricerca di una risposta personale sul perché stiamo al mondo e cosa vogliamo fare della nostra vita. Un gruppo musicale rock, moderno, che voi tanto ascoltate in questo periodo, i Maneskin, afferma: ‘Ma la strada è più dura quando stai puntando al cielo, quindi scegli le cose che sono davvero importanti, scegliamo oro o diamanti, demoni o santi’. Nel discutibile linguaggio o look provocatorio, i Maneskin dicono anche loro una verità: scegliere la vita facile che non impegna corpo, spirito e mente significa precipitare nell’abisso del non senso”.

Quella frase dei Maneskin è tratta dal brano “Vent’anni” che fa parte (e dà il titolo) del secondo album della band romana. Il Vescovo di Matera ha deciso di utilizzare quelle parole, nonostante il suo pensiero sul linguaggio e il look dei Maneskin, perché le ha trovate in linea con l’atteggiamento dei più giovani.