Il parroco di Lonato del Garda che canta “Brividi” durante la predica | VIDEO

Da Sanremo a San Pietro è un attimo. Ad azzerare le distanze è un prete, don Matteo Selmo, co-parroco di San Giovanni a Lonato del Garda, che durante un’omelia datata 6 febbraio e diventata virale in questi giorni su Tik Tok, non si limita a citare i versi di “Brividi”, la canzone di Blanco e Mahmood che ha trionfato al 72esimo Festival della Canzone italiana, ma li canta e li interpreta dal pulpito (anche con una discreta intonazione) e affidando il suo messaggio d’amore ai social network. Risultato? Un trionfo.

Il parroco di Lonato del Garda che canta “Brividi” durante la predica

“Immagino San Pietro che incontra San… Remo questa mattina e si scambiano qualche parola. San Remo dice a San Pietro: ‘Hai sentito ieri, chi ha vinto? Mahmood e Blanco. E vincono con queste parole: e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi’ sono le parole di don Selmo, che poi ha spiegato come non sia stata né la prima né l’unica volta in cui il verso di una canzone abbia raggiunto i fedeli dall’altare della sua chiesa. Durante la stessa predica, ha citato anche un passaggio delle canzoni di Elisa e Gianni Morandi, rispettivamente secondi e terzi classificati al Festival. Un modo – spiega lui – per avvicinare i fedeli al Vangelo attraverso la quotidianità, in bilico tra sacro e profano ma con un intento assolutamente nobile e di sicuro efficace a giudicare dall’enorme successo della sua performance.

I primi ad apprezzare sono stati proprio i suoi concittadini, che su Facebook hanno lasciato diversi commenti a favore della sua iniziativa. “Fantastico il nostro don Matteo” scrive Albina. “Grande don” gli fa eco Roberto. E sono in tanti ad attendere già la prossima esibizione del parroco-cantante e a chiedersi chi sarà l’artista scelto per testimoniare, in forme diverse, irrituali, il significato più profondo della parola amore.