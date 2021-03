Ora i vertici del Pd chiedono a Zingaretti di cambiare idea

È stata lanciata anche una petizione su change.org. Dario Franceschini: “In un momento così grave e difficile per il Paese il Pd ha bisogno che Nicola, che ha sempre ascoltato tutti, rimanga alla guida del partito. Il dibattito interno è fisiologico e non deve essere esasperato. Ritroviamo insieme la strada”.

Ora che ha annunciato le dimissioni sul suo profilo Facebook, tutti i vertici del Partito democratico gli chiedono di cambiare idea. Di inchiodare e cambiare strada. Questa decisioni presa dal segretario dei dem è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha lasciato tutti un po’ perplessi. C’è chi dice che addirittura i suoi fedelissimi lo abbiano appreso dai social, e che con loro non ne aveva fatto parola. Quindi così, di punto in bianco, l’esplosione. C’è da dire una cosa: che non si è dimesso, diciamo che ha piuttosto annunciato le sue dimissioni, promettendo di scrivere in serata al presidente del partito Valentina Cuppi, comunicando ufficialmente la sua decisione. Ma ancora non l’ha fatto. E chissà se c’entrano qualcosa le richieste dei big del partito di rimanere lì dove è.

Dimissioni Zingaretti, ora il partito gli chiede di cambiare idea

Hanno aspettato qualche ora, ma poi sono arrivati anche i loro commenti. I commenti di quelli che ormai sono i pilastri del Partito democratico, che hanno subìto passivamente – a detta loro – la decisione di Nicola Zingaretti di salutare, comunicata così su. Facebook:

Io ho fatto la mia parte, spero che ora il Pd torni a parlare dei problemi del Paese e a impegnarsi per risolverli. A tutte e tutti, militanti, iscritti ed elettori un immenso abbraccio e grazie. Ciao a tutte e tutti, a presto. Nicola E dai suoi fedelissimi il messaggio è chiaro: cambia idea, ripensaci, non solo non è il momento, ma soprattutto c’è bisogno di te. Lo hanno scritto Andrea Orlando, Dario Franceschini, Graziano Delrio. Lo hanno detto anche Piero Fassino, Lorenzo Guerini, Gianni Cuperlo, Enzo Amendola. C’è chi (come Laura Boldrini) ha addirittura chiesto che se anche Nicola Zingaretti non dovesse ritirare le sue dimissioni, l’Assemblea le respinga. Va bene. Ma come mai escono fuori tutti ora? Dalle parole pubblicate oggi dal segretario del pd sembra che le motivazioni della sua decisione risiedano proprio in questi personaggi. Attenzione: non per forza loro, ma insomma tutti quelli che nel partito (citiamo) “da 20 giorni non fanno altro che chiedere le poltrone”. Chissà.

I messaggi dei fedelissimi per Zingaretti

E mentre è stata aperta una raccolta firme su change.org per far cambiare idea a Zingaretti (con giù 500 firme raccolte), molti dei messaggi dei big del partito sono stati pubblicati sui social.

Abbiamo sulle spalle non solo il destino del Pd ma una responsabilità più grande nei confronti di un Paese in piena pandemia. Il gesto di @nzingaretti impone a tutti di accantonare ogni conflittualità interna, ricomponendo una unità vera del partito attorno alla sua guida. — Dario Franceschini (@dariofrance) March 4, 2021

In un momento così grave e difficile per il Paese il @pdnetwork ha bisogno che Nicola, che ha sempre ascoltato tutti, rimanga alla guida del partito. Il dibattito interno è fisiologico e non deve essere esasperato. Ritroviamo insieme la strada. — Graziano Delrio (@graziano_delrio) March 4, 2021