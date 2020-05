Il vaffa di Giarrusso al Senato

Da quando Mario Michele Giarrusso è stato cacciato dal MoVimento 5 Stelle ha ritrovato molta verve. E lo dimostra il filmato di oggi in cui viene beccato a mandare affan… probabilmente un collega durante la discussione sulla sfiducia ad Alfonso Bonafede. “Ero arrivato a cinque minuti, e non mi potete togliere la parola. Ho qua il cronometro”, dice Giarrusso prima, che poi si rivolge a qualcuno che si trova alla sua destra e fa partire il vaffa, mentre la presidente del Senato Elisabetta Casellati lo interrompe.

Durante la discussione Giarrusso ha attaccato Bonafede: “Certamente lei è una persona perbene e nessuno lo può negare. Ma siamo qui per esaminare tutto il suo operato da ministro. Lei ha tradito 11 milioni di cittadini che ci avevano mandato in Parlamento per combattere la mafia. E quel segnale era impersonato da un simbolo, Di Matteo, sbandierato in campagna elettorale come destinatario di importanti incarichi”, mentre “il ministero è stato consegnato a una banda di amici di Palamara”. E ancora: “Le persone perbene si dimettono di fonte a questi disastri”, ha rimarcato Giarrusso.

Video da @sstanizzi su Twitter

Leggi anche: La trattativa sui posti di governo in cambio della fiducia a Bonafede