Il vaccino COVID-19 di Moderna ai test finali

L’azienda biotech americana Moderna ha annunciato che il 27 luglio entrerà nella fase finale dei test clinici per il suo vaccino anti COVID-19, diventando la prima società al mondo a raggiungere questa tappa. A questa fase parteciperanno 30 mila persone, metà delle quali riceverà una dose di 100 microgrammi mentre l’altra assumerà una sostanza placebo. Lo studio dovrebbe durare sino al 27 ottobre. L’annuncio piazza Moderna in testa alla corsa mondiale per il vaccino contro il Covid-19, che finora ha contagiato oltre 13.2 milioni di persone nel mondo causando più di 570 mila morti. Gli scienziati avvisano tuttavia che i primi vaccini ad arrivare sul mercato non saranno necessariamente i più efficaci o i più sicuri.

Ieri, racconta l’Associated Press, i ricercatori hanno riportato i risultati attesi dei primi 45 volontari che si sono iniettati il preparato a marzo: il vaccino ha fornito l’immunità sperata. Quei primi volontari hanno sviluppato quelli che vengono chiamati anticorpi neutralizzanti nel loro flusso sanguigno a livelli paragonabili a quelli trovati nelle persone sopravvissute al COVID-19, secondo quanto riportato dal New England Journal of Medicine. “Si tratta di un elemento essenziale necessario per andare avanti con gli studi che potrebbero effettivamente determinare se il vaccino protegge dall’infezione”, ha affermato la dottoressa Lisa Jackson del Kaiser Permanente Washington Research Institute di Seattle, che ha guidato lo studio. Il vaccino richiede due dosi, a distanza di un mese.

Non ci sono stati effetti collaterali gravi, ma più della metà dei partecipanti allo studio ha riportato reazioni simil-influenzali alle iniezioni, presenti anche con altri vaccini: affaticamento, mal di testa, brividi, febbre e dolori. Per tre partecipanti a cui è stata somministrata la dose più elevata, tali reazioni sono state più gravi. Alcune di queste reazioni sono simili ai sintomi del Coronavirus ma sono temporanee, durano circa un giorno e si verificano subito dopo la vaccinazione. I test sono stati successivamente ampliati per includere dozzine di adulti più anziani, la fascia d’età più a rischio di COVID-19. I risultati non sono ancora pubblici ma i regolatori li stanno valutando e Fauci ha affermato che i test finali includeranno gli adulti più anziani, così come le persone con condizioni di salute croniche che li rendono più vulnerabili al virus.