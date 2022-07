Un bambino di 12 anni è morto in una piscina in un parco acquatico di Battipaglia

Un bambino di 12 anni è morto in un parco acquatico di Battipaglia (Salerno). Le ipotesi al vaglio degli investigatori per capire cosa sia successo sono due: un malore, improvviso e fulminante. O un colpo alla testa.

Come viene riportato da Repubblica, il bambino, originario di Pompei, si era appena lanciato da uno scivolo. È finito in acqua ed è riuscito anche ad uscire dalla piscina. Poi la situazione è precipitata. Il decesso potrebbe essere stato provocato anche da un colpo subito dal ragazzino mentre percorreva lo scivolo. In corso accertamenti da parte del medico legale. Purtroppo, non è il primo caso di un decesso di un minore in una piscina. A luglio un bimbo di 4 anni è morto all’interno di una piscina di una polisportiva in provincia di Viterbo. Il nuoto, faceva parte di una delle tante attività del centro sportivo organizzato da quella associazione di Grotte di Castro. Poi, per motivi ancora da accertare, il bambino è annegato all’interno di quelle stesse acque. A nulla sono serviti i soccorsi e neanche il trasporto, con l’elisoccorso, in ospedale. La Procura ha messo sotto sequestro l’area in attesa delle indagini, raccogliendo anche le testimonianze delle altre persone presenti all’interno della struttura nel momento dell’incidente.