Il bimbo di 4 anni morto in piscina durante un centro estivo a Viterbo

Il piccolo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe scavalcato il muretto che separa la zona per i piccoli da quella per gli adulti

Si trovava all’interno di una piscina di una polisportiva in provincia di Viterbo. Il nuoto, infatti, faceva parte di una delle tante attività del centro sportivo organizzato da quella associazione di Grotte di Castro. Poi, per motivi ancora da accertare, il bambino di 4 anni è annegato all’interno di quelle stesse acque. A nulla sono serviti i soccorsi e neanche il trasporto, con l’elisoccorso, in ospedale. La Procura ha messo sotto sequestro l’area in attesa delle indagini, raccogliendo anche le testimonianze delle altre persone presenti all’interno della struttura nel momento dell’incidente.

Viterbo, bimbo di 4 anni muore annegato in piscina durante il centro estivo

La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, mentre il piccolo si trovava all’interno della piscina. Secondo le prime ricostruzioni – che dovranno essere confermate dalle indagini, dalle testimonianze raccolte e dagli interrogatori dei presenti all’interno della struttura della polisportiva al momento dell’incidente -, il bimbo di 4 anni (figlio di una coppia che vive in quel paesino nel Viterbese) era stato affidato al centro estivo organizzato dalla stessa associazione sportiva. Per motivi ancora da accertare, il bambino ha scavalcato il muretto che divide la zona della piscina dedicata ai più piccoli (quindi quella con l’acqua più bassa), per arrivare nell’area riservata agli adulti (con l’acqua più alta).

Non sapendo nuotare e mantenersi a galla, il piccolo è annegato nel giro di pochi istanti. I presenti e i responsabili del centro estivo hanno immediatamente chiamato il 118, ma i soccorritori non sono riusciti a salvargli la vita. Neanche il trasporto d’urgenza con l’elisoccorso è servito. Una volta giunto in ospedale, è stata dichiarata la morte del piccolo. Adesso i carabinieri della compagnia di Montefiascone hanno avviato le indagini e hanno posto sotto sequestro la piscina di quella polisportiva di Grotte di Castro, nel tentativo di accertare possibili responsabilità nei confronti dello staff del centro estivo.