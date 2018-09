Credete che Tria vi difenda da Di Maio e Salvini? Posate il fiasco, per favore

La cosa che più mi sta sorprendendo nelle reazioni al mio recente articolo su Linkiesta sono le “difese” di Tria. Da un lato mi confermano che ho colto nel segno (una gran numero di persone che si ritengono oppositori del governo sono diventati fan di Tria) e dall’altro devo stupirmi dell’ingenuità (per usare una parola gentile) di buona parte della borghesia italiana. Dico “borghesia” perché quelli che commentano o mi scrivono sono quasi tutti persone con alle spalle un certo grado di successo professionale, ma le valutazioni che qui voglio fare si applicano, credo, in generale. I commenti sono tutti affetti dalla malattia nazionale, quella de “il meno peggio”. Invece di usarlo nella scelta fra partiti o leader di partito ora lo si applica ai membri di un governo strettamente politico. In questo quadro Tria sarebbe il “meno peggio”, la “diga che speriamo tenga”, l’uomo che si frappone fra “il governo ed il baratro”, quello dotato di “ragionevolezza e buon senso”, eccetera. Insomma, va appoggiato sperando che “vinca”!

E mi domando cosa dovrebbe vincere: la lotteria? Il Totocalcio? In che mondo vivete? Dove avete preso questo virus che v’impedisce di pensare razionalmente? Questo è un governo POLITICO fatto da due forze con chiari obiettivi. I membri del governo sono stati tutti scelti di comune accordo dai capi dei due partiti ed hanno accettato di fare parte del governo sulla base di ben precisi patti, non sono stati paracadutati li’ per caso, o in proporzione alla composizione del parlamento o per scelta di Mattarella! Quest’ultimo, in particolare, non ha scelto nulla, anzi. Con il suo strappo alla prassi (ed anche alla norma) costituzionale attuato rifiutando Savona ha semplicemente sortito di compattare i rosso-brunati, trovarsi Savona come ministro comunque ed un vecchio amico e socio di Savona (Tria, appunto) a XX Settembre. Toglietevi dalla testa la ridicola fantasia televisiva secondo cui Tria è li’ a difendere i vostri risparmi, il sistema economico e quant’altro perché vi vuole bene o lo deve a Mattarella!

Tria è li’ per perseguire un preciso programma politico oltre che personale. Egli fornisce l’assistenza tecnica ed il supporto “ambientale” del mondo burocratico-universitario romano al progetto rosso-brunato che a quel mondo era (non è più, era) esterno. Chi ha qualche conoscenza di quel mondo rilegga cosa scrive Formiche e cosa twitta o dice Luigi Paganetto da quando il governo si è formato! O che aria gira in via Nazionale … Se Tria non condividesse il progetto non starebbe li’ e non avrebbe accettato. Egli non è un capo-corrente né rappresenta componenti elettorali di uno dei due partiti. Ha zero forza contrattuale propria: il potere che ha è delegato a lui, di comune accordo, da Di Maio e Salvini e si giustifica con il suo ruolo di mediazione tecnica. Mediare le varie richieste economiche è il suo lavoro ed e’ condizione necessaria perche’ il progetto si attui e lui mantenga il posto. O pensate davvero che abbia accettato un lavoro del genere per poi farsi eroicamente cacciare?

Non è una diga o un ostacolo, ma quello che costruisce chiuse, canali e serbatoi che permettano il perseguimento dei progetto rosso-brunato il quale, al momento, continua ad essere un progetto elettorale. Acquisire il maggior consenso e potere possibile riformando il meno possibile il sistema, in una direzione o l’altra. Perché ai rosso-brunati (ed al gruppo di potere romano da cui Tria proviene) va benissimo la maniera in cui il sistema funziona. solo che lo vogliono controllare loro il sistema invece di quegli altri. Tutto lì. Posate il fiasco, per favore.