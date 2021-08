A Treviglio, nel Bergamasco, una ragazzina di 15 anni ha ucciso sua madre con una coltellata dopo una lite. In stato di shock è stata portata in caserma dai carabinieri, dove è stata ascoltata con il supporto di uno specialista

Una lite scoppiata dentro casa ieri sera, poi la figlia – una ragazza di 15 anni – prende un coltello dalla cucina e sferra un colpo alla schiena della madre, una donna di 43 anni, uccidendola. È successo a Treviglio, comune di 30mila abitanti nella provincia di Bergamo. La donna è morta poco dopo il fendente: la lunga lama del coltello potrebbe aver raggiunto il cuore.

La ragazza di 15 anni che uccide la madre con una coltellata a Treviglio

L’omicidio è avvenuto intorno alle 22 di ieri sera, 14 agosto, in un’abitazione di via Bernardino Buttinoni, in pieno centro storico del paese. Non è chiaro chi abbia chiamato il 118, probabilmente è stata la ragazza stessa, che è stata trovata dai carabinieri di Treviglio all’interno dell’abitazione ed è stata condotta – intorno all’una di notte – al comando dei carabinieri di Treviglio. Lì avrebbe già fornito alcune dichiarazioni spontanee, assistita da uno specialista in quanto minorenne.

Gli investigatori stanno tentando di ricostruire i rapporti all’interno del nucleo familiare, per arrivare alle origini del gesto. Il cadavere della mamma è stato invece trasportato alla camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove sarà sottoposto all’autopsia disposta dal pubblico ministero. L’evento ha scosso il paese, e nella notte è giunto sul posto anche il sindaco Juri Imeri.

L’appartamento è stato posto sotto sequestro dalla procura di Bergamo. Del caso è stata inoltre informata la Procura minorile di Brescia, competente anche per Bergamo. Secondo le prime ricostruzioni, pare che in casa madre e figlia fossero da sole al momento della lite.