Travaglio e perché Gallera è ancora al suo posto con la seconda ondata

Marco Travaglio oggi ricorda le “migliori” performance” di Giulio Gallera, l’assessore al welfare lombardo, durante la prima ondata dell’epidemia di Coronavirus. E dopo il pasticcio dei vaccini antifluenzali si chiede come mai sia ancora al suo posto:

Non è bastata la lettera di tutti gli Ordini dei medici della Lombardia che faceva a pezzi le sue scelte la sua rispostacheli accusava di “fare politica”. Non è bastata neppure la sua pur notevole spiegazione dell’indice RO (la media statistica delle persone infettate da ogni positivo): “L’indice di contagio inLombardia è allo 0,51: vuol dire che bisogna trovare due persone infette allo stesso momento per infettare me. E non è così semplice trovarle. Questa è l’efficacia della nostra azione e ciò che ci fa star tranquilli”. Forse l’han lasciato lì per divertirsi a fingersi positivi e sentirgli dire: “Mi sputi pure in faccia, tanto per contagiarmi dovete essere in due”.

O perché ha battuto la testa giocando a paddle e si sperava che fosse rinsavito. Invece il Gallera della seconda ondata è ancor più Gallera di prima: sui vaccini dell’influenza ha fatto un tal casino che ora paga 26 euro l’uno anziché 5, l’Aifa gli ha bocciato quelli cinesi. E noi tutti lì a domandarci come possa restare assessore. Poi un amico mi hagirato una sua intervista del 2018 a un sito gastronomico, con uno strepitoso coming out: `Sono Cavaliere del Bollito Misto’: Quindi ogni sera lo servono in tavola sul carrello dei lessi, in salsa verde. Ora bisogna soltanto attendere che lo levino dal menu