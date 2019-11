Marco Travaglio e l’abolizione del MoVimento 5 Stelle

Dopo averlo prefigurato nei suoi interventi in tv, oggi Marco Travaglio spiega che mondo sarebbe senza il MoVimento 5 Stelle, che potrebbero sciogliersi o sparire visto che le elezioni li premiano sempre meno e la leadership di Luigi Di Maio è sempre più in bilico:

A destra saranno tutti contenti. E a sinistra pure, perché potranno gridare al fascismo un giorno sì e l’altro pure senza nemmeno il fastidio di governare o di proporre qualcosa. Un paradiso: mica come ai tempi di quel delinquente di Conte, che prima di fare il premier era avvocato e aveva addirittura dei clienti; poi, da capo del governo, voleva addirittura punire gli evasori fiscali e si permetteva financo di governare senza chiedere il permesso alla Fiat e a Caltagirone e di non spifferare i decreti in anteprima a De Benedetti, il che lo rendeva inviso ai giornaloni.