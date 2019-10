Marco Travaglio chiede le dimissioni di Teresa Bellanova

Marco Travaglio stamattina chiede le dimissioni di Teresa Bellanova per le sue dichiarazioni di ieri alla Leopolda.

Ci mancava giusto il partito No Tax, ma ora ce l’abbiamo. Lo annunciano festose alla Leopolda le due punte di diamante di ciò che resta del renzismo: la cosiddetta ministra Teresa Bellanova e l’ex-tutto Maria Elena Boschi. La seconda accusa ilPd di essere“il partito delle tasse”, come se ci fosse qualcosa di male. La prima chiosa: “Il Pd partito delle tasse? Non lo so, io dico che Italia Viva è no tasse”.

Si potrebbe domandarle da dove arrivi il budget del suo ministero. O come pensa che si finanzino le strade che percorre sull’autoblu, gli ospedali dove si cura, gli agenti della scorta, le scuole dove ha studiato suo figlio. O chi crede che le paghi lo stipendio di parlamentare e ministra, se non i contribuenti onesti che, diversamente da lei e dal suo partito, non vogliono o non possono essere “no tasse”.