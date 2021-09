Durante Shakhtar Donetsk-Inter l’attaccante Lassina Traorè ha subito un grave infortunio e ha dovuto lasciare il campo da gioco.

Traorè: l’infortunio choc durante Shakhtar Donetsk-Inter | VIDEO

la blessure de Traoré 😨 pic.twitter.com/MVjZLelBJV — ezcp (@_ezcp) September 28, 2021

Tete is ON for Traore Blow for Shakhtar early on in the goal front pic.twitter.com/iMh60m1w4Y — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 28, 2021

Il calciatore dello Shakhtar Donetsk, che solo in questa stagione ha già messo a punto nove reti, ha impattato durante il gioco con Dumfries. E nello scontro ha avuto la peggio. Nel filmato si vede chiaramente come il suo ginocchio rimanga incastrato sotto la gamba dell’avversario piegandosi con un’angolazione innaturale. Dopo l’episodio gli avversari sul campo Barella e Lautaro si sono avvicinati per assistere in qualche modo Traorè:

In questo primo tempo da sonnolenza l'immagine più bella della partita è Barella e Lautaro che assistono l'infortunato Traore.#ShakhtarInter #28settembre pic.twitter.com/1IK53Q2TUy — pinco pallino (@pazzodicalcio) September 28, 2021

E anche il pubblico ha applaudito l’uscita dal campo:

Bello i tifosi dell'Inter che applaudono Traore all'uscita dello stadio in barella 👏#shaktharinter — Alessandro Nuzzo ✍️ (@_alenuzzo) September 28, 2021

Ancora non si conoscono le condizioni del giocatore ma in tanti pensano si tratti di un infortunio grave:

Brutta roba a traore, veramente.

Spero per lui non sia il crociato, ma è probabile #ShakhtarInter — Andrea. (@A_Bazzu) September 28, 2021

Alla fine Shakhtar Donetsk e Inter hanno pareggiato 0-0 nel match valido per la seconda giornata del gruppo D di Champions League disputato allo stadio Olimpico di Kiev. Le due squadre conquistano così il primo punto in classifica. «C’è un brutto infortunio al 7′. È un intervento assolutamente casuale di Lassina Traoré, attaccante dello Shakhtar Donetsk. Denzel Dumfries cerca di toccare il pallone con la testa, purtroppo cade sulla sua gamba. Il giocatore esce in ospedale, ci auguriamo che possa riprendere l’attività nel minor tempo possibile. Fino al 64′ non si è visto nessun ammonito, il primo è stato Roberto De Zerbi. Dice all’arbitro che è stato un disastro, lui lo richiama e gli mostra il cartellino giallo. De Zerbi accetta il provvedimento» ha spiegato, come scrive inter-news.it, l’ex arbitro Graziano Cesari a Sportmediaset.