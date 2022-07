Tragedia in Sardegna: Bambino di sei anni muore annegato nella piscina di un resort

Un bambino di sei anni, in vacanza con la famiglia di Roma, è morto annegato in una piscina in Sardegna. La tragedia è avvenuta nel resort Cala Luas, sul litorale di Cardedu in Ogliastra.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo è stato visto annaspare in acqua dai genitori, che erano a bordo piscina. Sono stati allertati i soccorsi che hanno agito prontamente. I bagnini hanno tirato il bambino fuori dalla piscina e gli hanno praticato il massaggio cardiaco. Ma purtroppo, il piccolo non si riprendeva. È stato chiamato il 118 che ha portato sul posto un’eliambulanza dell’Areus, decollata da Olbia. Sono stati inutili i tentativi dei medici di rianimare il bambino, che è morto subito dopo. È stato, dunque, aperto un fascicolo d’indagine. Già nelle prossime ore il magistrato inquirente potrebbe conferire l’incarico a un medico legale per procedere all’autopsia e capire quali siano state le cause del decesso. Sarà, infatti, l’autopsia a chiarire cosa sia accaduto, perché il piccolo potrebbe aver ingerito acqua e perso i sensi oppure potrebbe aver avuto un malore. Le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire l’incidente e accertare eventuali responsabilità. Nell’albergo sulla costa orientale dell’Ogliastra sono intervenuti anche i carabinieri di Jerzu per sentire i testimoni.