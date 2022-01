Chi vuol esser Capo dello Stato? Le nuove quote dei bookmakers

Mancano ormai pochi giorni e le trattative per trovare i nomi spendibili da candidare alla Presidenza della Repubblica si fanno sempre più incessanti. La partita sul colle è entrata nel vivo e, ora, i partiti cercheranno accordi tra loro per arrivare all’elezione della personalità che prenderà – a partire dal prossimo 3 di febbraio – il posto occupato negli ultimi 7 anni da Sergio Mattarella. Un vociare infinito, con incontri e scontri a distanza per una partita che inizierà ufficialmente – all’interno del Parlamento – alle ore 15 di lunedì 24 gennaio. E se il TotoQuirinale prosegue, anche i bookmakers aggiornano le loro quote.

TotoQuirinale, le nuove quote sul prossimo Presidente della Repubblica

Perché sì: si scommette su tutto, non solo sullo sport. E dalla scorsa settimana Ladbrokes ha iniziato a perlustrare la situazione lanciando e rilanciando le quote dei vari nomi che stanno circolando (e confermando, di fatto, la rilevazione di Oddsdealer). In testa, confermando la tendenza della rilevazione precedente, c’è sempre Mario Dragi (quotato 1.40). Il passaggio del Presidente del Consiglio da Palazzo Chigi al Quirinale è quello sui cui l’istituto britannico sembra non avere dubbi. Ma ci sono anche altre grandi novità, sintomo di trattative ben avviate e di contatti che potrebbero togliere all’ex capo della BCE il ruolo di grande favorito.

Perché se Draghi non ha voluto parlare dell’elezione del Capo dello Stato nella sua più recente conferenza stampa, si fa sempre più incessante il tam tam attorno al nome di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ha iniziato i suoi incontri (con tanto di lavoro di “segreteria” telefonica portato avanti da Vittorio Sgarbi) e il pressing sui partiti e sui componenti del gruppo Misto alla Camera e al Senato. E la sua quota, dopo queste mosse, è passata da 15 a 7. Insomma, più che dimezzata nel giro di pochi giorni.

L’ex Cavaliere è seguito a distanza (entrambi a quota 11) da Pier Ferdinando Casini – il cui nome, tra il serio e il faceto, è stato fatto anche da Matteo Renzi – e dalla Ministra della Giustizia Marta Cartabia. Poi gli altri: Maria Elisabetta Alberti Casellati (Presidente del Senato) a 13, Paolo Gentiloni a 26 e Giuliano Amato a 34. Non è presente nell’elenco dei bookmakers il nome di Emma Bonino, la candida ufficiale (ufficializzata oggi) di Azione e +Europa.