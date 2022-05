Chi è il visitatore del Louvre che ha tirato un pezzo di torta contro la Gioconda? L’identità dell’uomo, che si è travestito con una parrucca e ha compiuto il gesto su una sedia a rotelle non è ancora nota. Quel che è certo invece è che quando è stato portato via (senza sedia a rotelle) abbia rivendicato l’azione url 20092ando sulla necessità di “salvare il pianeta”.

Fingendosi costretto sulla sedia a rotelle ha lanciato una torta contro il vetro blindato che protegge la Gioconda, inneggiando alla “salvezza del pianeta”. pic.twitter.com/6cRjgRqO0g — Alekos Prete (@AlekosPrete) May 29, 2022

La torta contro la Gioconda: il video dell’uomo che la tira al Louvre | VIDEO

L’uomo si è alzato improvvisamente dalla sedia a rotelle e ha tirato il pezzo di torta per poi essere portato via dalla sicurezza poco dopo e urlare quelle che sembrano le sue motivazioni

Can anybody translate what ole dude was saying as they where escorting him out?😂 pic.twitter.com/Uy2taZ4ZMm — Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022



La scena della torta contro la Gioconda è stata filmata da parecchi altri visitatori presenti al momento. Ci sono infatti diversi filmati che mostrano l’episodio, compreso il momento in cui un addetto del museo pulisce l’opera d’arte dai resti di torta.

Per fortuna il capolavoro di Leonardo da Vinci non ha subito alcun danno, grazie alla protezione di una teca di vetro, non è stato danneggiato. Non è la prima volta che il quadro viene attaccato. La più recente è stata nel 2009 quando un turista russo lanciò una tazza di tè. Anche allora il vetro di protezione antiproiettile salvò l’opera d’arte. Nel 1956 un uomo gli lanciò dell’acido; qualche mese dopo un un altro gli lanciò una pietra e riuscì a rompere il vetro e danneggiare il dipinto. Per non parlare di quando La Gioconda fu derubata nel 1911. Il colpevole era Vincenzo Peruggia, ex operaio del Louvre.