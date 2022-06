La lite con inseguimento con un machete per le vie di Torino | VIDEO

Una lite tra automobilisti e passanti nel quartiere Aurora di Torino poteva sfociare in una tragedia: un video pubblicato sui social mostra un uomo inseguire una persona con un machete. I fatti risalgono alla giornata di ieri, 1 giugno, in corso Giulio Cesare, vicino alla scuola primaria Parini. Nelle immagini si vede la persona armata a petto nudo con il viso sporco di sangue. “Scene di ordinaria follia – denuncia la consigliera della Circoscrizione 7 Daniela Rodia (Lega) – È evidente che il tema sicurezza non viene affrontato dalle Istituzioni con le dovute attenzioni. I cittadini di Aurora meritano una risposta concreta”. Stando all’ultima classifica elaborata dal Sole 24 Ore sulla base dei dati forniti dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, Torino è la quinta città più pericolosa d’Italia.