Il giornalista italiano positivo al COVID a Tokyo in volo con gli atleti azzurri

Un giornalista italiano arrivato ieri all’aeroporto Haneda di Tokyo, proveniente da Roma Fiumicino, è risultato positivo al Covid dopo un tampone salivare.

Il giornalista era sul volo dove erano presenti diversi atleti della delegazione olimpica per Tokyo dalla Nazionale di ciclismo a quella di basket, dai tuffatori ad alcuni componenti della squadra di nuoto ma nessun componente delle squadre azzurre nè nessun altro passeggero del volo è stato fermato. Il giornalista, a quanto si apprende, è stato trasferito in un covid hotel giapponese dove resterà dieci giorni per verificarne lo stato con altri tamponi. L’ambasciatore d’Italia a Tokyo, sta seguendo la vicenda. “Il giornalista quando era partito aveva un regolare tampone negativo – ha spiegato l’ambasciatore d’Italia a Tokyo, Giorgio Starace parlando con la stampa italiana accreditata ai Giochi olimpici di Tokyo – stiamo seguendo la cosa con attenzione. La persona vicina a lui è stata testata e non è risultata positiva al Covid”.