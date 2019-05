Le pubbliche relazioni sono uno dei modi migliori per far crescere un brand, su questo non ci sono dubbi. Far parlare della propria azienda, soprattutto quando a parlare sono voci autorevoli, aiuta a trovare clienti e a costruire l’immagine di un marchio autorevole ed importante. Per decine di anni il modo di fare pubbliche relazioni è rimasto piuttosto invariato: si passava attraverso un centro media, che contattava una testata giornalistica o l’ufficio vendite di una televisione, e si faceva in modo che all’interno dei contenuti di riviste e canali televisivi venisse dato spazio alla visibilità del proprio marchio.

Oggi, però, i media tradizionali sono sempre meno utilizzati; nel frattempo si fanno spazio nuove forme di comunicazione, che ormai non sono neanche più una novità. Parliamo di social network, testate giornalistiche online, video streaming, motori di ricerca e più in generale di internet. Ormai non sono soltanto le nuove generazioni a fare un utilizzo intensivo di questi nuovi strumenti di telecomunicazione, e le pubbliche relazioni hanno dovuto evolversi di conseguenza.

TiLinko: più fatturato per le aziende grazie alle Digital pr

Abbiamo approfondito l’argomento con Stefano Schirru, il principale esperto di Digital PR in Italia. Fondatore di Img Web Solutions Srl, la sua azienda è proprietaria del brand Tilinko.it. Tilinko è un servizio di pubbliche relazioni online che permette alle aziende di divulgare comunicati stampa ed interviste su tutte le principali testate giornalistiche online e su rilevanti blog di ogni settore.

Le Digital PR sono un modo per attrarre clienti?

“Penso che questa sia la domanda che si pone ogni imprenditore non appena sente parlare di pubbliche relazioni online. Il cambiamento alle volte spaventa, ma le digital PR sono ormai una realtà consolidata; la loro capacità di attirare nuovi clienti verso l’impresa deriva da vari fattori”. Gli chiediamo di proseguire, e Stefano ci illustra tre impatti diretti che questo tipo di promozione ha sul marketing aziendale. Li riportiamo:

1. In primo luogo, le testate giornalistiche o i blog di settore con elevato numero di visite sono una vetrina importante. La visibilità dei comunicati stampa, quando vengono veicolati su questo tipo di canali, è molto elevata.

2. C’è una grande varietà di magazine, blog, portali e siti web tra cui scegliere. Tilinko.it è partner di oltre 500 realtà, ognuna delle quali ha un tipo di pubblico ben definito. In questo modo si può orientare la propria campagna per raggiungere direttamente i potenziali interessati al prodotto o servizio offerto dalla nostra azienda.

3. Ultimo, ma non per importanza, quando un comunicato stampa viene pubblicato su una testata giornalistica i motori di ricerca interpretano questo fattore come un segno di autorevolezza per l’azienda. Di conseguenza, quando qualcuno cercherà un’azienda come la nostra su Google, il nostro sito web comparirà più in alto tra i risultati di ricerca; molto spesso le imprese italiane sottovalutano l’impatto rilevante sul bilancio che deriva da un buon lavoro di ottimizzazione per i motori di ricerca.

E nel lungo termine, Stefano?

“In realtà le pubbliche relazioni non sono soltanto mirate all’acquisizione di clienti nell’immediato. C’è un grande impatto secondario, che deriva dalla credibilità che si guadagna agli occhi dei potenziali clienti. Questo succede perché la maggior parte delle persone non percepisce che dietro alla stesura di un articolo che riguarda una certa azienda ci sia un accordo economico tra l’azienda e la testata giornalistica: non viene percepito come una forma di pubblicità! Per questo i comunicati di Tilinko.it hanno elevata credibilità presso il pubblico. Ritornando ai motori di ricerca, poi, c’è di più. Quando un cliente cerca il nome della nostra azienda su Google, è positivo che sotto al sito ufficiale possa trovare tra i risultati degli articoli in cui importanti agenzie di stampa, giornali e testate parlano favorevolmente del nostro prodotto. Dimostra ulteriore autorevolezza”.

Quanto incidono, le digital pr, sul Brand?

“Oggi le digital pr sono uno degli strumenti più potenti che si ha a disposizione per poter lavorare sulla propria brand awerness. Grazie ad un sapiente lavoro di Digital pr si possono comunicare in maniera estremamente mirata ed efficace tutti i valori differenzianti del proprio brand e, proprio per questo, aumentare la percezione di autorevolezza che le persone hanno dei nostri prodotti e servizi. Tutto questo si traduce in un aumento di fatturato e conversioni, indispensabili per poter assicurare un futuro sereno al proprio business”.