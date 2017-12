Per Il Tempo Mussolini è l’uomo dell’anno

Il Tempo oggi giusto per movimentarsi un po’ la giornata elegge Benito Mussolini come uomo dell’anno sostenendo che con la legge Fiano, la caccia ai siti web, i monumenti da abbattere, i bagnini linciati, i cimiteri off limits e i calciatori alla gogna i partiti e i media riesumano il Duce. Il fatto che nella lista del quotidiano ci siano anche bufale o invenzioni è sì importante, ma fondamentalmente trascurabile in confronto al titolo dell’editoriale di Marcello Veneziani: “E’ molto più vivo LVI dei nostri politicanti”.

Più in generale, il tentativo di far parlare di sé attraverso prime pagine da barzelletta starà aiutando davvero le tirature dei giornali o niente pure con questo?