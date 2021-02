La telefonata tra Conte e Bettini prima del discorso “del tavolino”

Come è nato il discorso del tavolino di Giuseppe Conte che ha accelerato, o quanto meno agevolato, l’endoserment del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle a un governo Draghi? Secondo quanto racconta Repubblica il silenzio dell’ex premier giallorosso sarebbe stato interrotto anche per evitare che si rincorressero voci sulla sua ostilità all’ex numero uno della BCE. Palesare la sua posizione gli ha permesso di chiarire i dubbi sul presunto sabotaggio di cui si era parlato in questi giorni, ma soprattutto di rimettersi in gioco. E a consigliarlo, sarebbe stato anche il DEM Bettini:

La scelta di una vieta opposizione a Draghi, gli ha spiegato in una lunga telefonata l’ideologo dem Goffredo Bettini, avrebbe frantumato lo schieramento progressista che nell’ultimo anno e mezzo si stava consolidando attorno alla sua premiership. L’unico modo per sopravvivere al tornado Draghi, e anche per rilanciarsi, è quello di perimetrare quel che rimane della coalizione del Conte 2 e cercare di portarla tutta sotto la manta di “Supermario”. In un governo, chiarisce, “politico”, e quando auspica questa formula l’avvocato sa già che è l’unica in grado di non fare esplodere i 5 Stelle. Lo sa perché ne ha parlato con Beppe Grillo, anche lui inizialmente incerto sull’itinerario da seguire

Rimane ancora aperto lo scenario di vedere Conte ministro nel governo Draghi? L’Avvocato del Popolo continua a spiegare che non siederà in CdM. Anche per fugare ogni sospetto. Non ha appoggiato Draghi per avere una poltrona in cambio, racconta il Corriere: