I tamponi «debolmente positivi» e il Coronavirus a bassa carica virale in Lombardia

Dall’inizio dell’epidemia, i tamponi con esito “debolmente positivo” in Lombardia sono 14.378. Ma, spiega oggi il Corriere della Sera, dietro questo numero c’è una curva che racconta in modo molto più netto una storia, che secondo parte della scienza può indurre all’ottimismo anche (e più) del costante calo dei ricoveri in ospedale. Il professor Giuseppe Remuzzi dell’Istituto Mario Negri ha detto che secondo le loro ricerche i nuovi positivi al Coronavirus non sono (così) contagiosi (come i primi), oggi il quotidiano spiega il senso di quelle affermazioni:

Si parte dal 20 febbraio, quindi l’indomani del giorno in cui il «Paziente 1» (che ne nascondeva tanti altri dei mesi precedenti) viene diagnosticato al pronto soccorso di Codogno e si arriva ai nostri giorni. Se la percentuale di casi debolmente positivi in quella prima settimana rasenta lo zero, avvicinandosi al massimo al 3 per cento (il 26 febbraio), ma tornando allo zero tre giorni dopo, nell’ultima settimana invece si attesta intorno al 50 per cento, con un picco del 59 (il 12 giugno).

Significa che questi casi generano positività registrate nella stessa casella dei contagi come a inizio epidemia ma con una carica virale minima, quindi probabilmente non più contagiosa. Questo spiega come la gran parte dei nuovi positivi riscontrati in Lombardia nelle ultime settimane derivi dai test sierologici. E la storia del sierologico, per quanto ancora tutta da scrivere, racconta di casi più «antichi», con un residuo di carica virale, quindi inevitabilmente più bassa. Abbastanza però da far risultare positivo il tampone e quindi finire nei casi di giornata, ma non a trasmettere socialmente il contagio.