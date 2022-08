Tamberi trionfa nel Salto in Alto agli Europei di Monaco e dedica la vittoria alla futura moglie | VIDEO

Monaco di Baviera 2022 come Tokyo 2020 (in realtà 2021). Dopo l’oro di Marcell Jacobs nei 100 metri piani, lo spartito olimpico che fa da sottofondo all’avventura della compagine italiana agli Europei di Atletica leggera si è ripetuto. Gianmarco Tamberi, infatti, ha vinto la sua gara diventando per la seconda volta il saltatore in alto più forte del Vecchio Continente. Una gara difficile, ma vinta grazie alla misura di 2.30 raggiunta al secondo tentativo. E dopo il balzo decisivo, il 30enne marchigiano ha voluto dedicare il successo alla futura moglie.

Tamberi vince per la seconda volta il titolo Europeo nel Salto in alto

Un salto in alto come da abitudine. Nonostante le difficoltà dell’ultimo anno e la delusione Mondiale che lo ha lasciato ai piedi del podio, Gianmarco Tamberi ha regalato il classico show agli spettatori seduti sugli spalti di Monaco di Baviera. Nel momento più difficile della gara, il 30enne ha superato la misura di 2.30 (pur lontana dai suoi standard precedenti) al secondo tentativo, riuscendo alle spalle il tedesco Tobias Potye e l’ucraino Andriy Protsenko che si sono fermati a 3 centimetri di distanza. Il marchigiano ha poi provato anche altre due quote (2.31 e 2.33) non riuscendo a superare le misure.

Ma il titolo di Campione Europeo (il secondo dopo quello di Amsterdam nel 2016) era già nelle sue tasche. Anzi, quell’oro era già al suo collo a cancellare una serie di delusioni che si sono ripetute nel corso dell’ultimo anno. Dopo il trionfo olimpico, con quel gradino più alto condiviso con il qatariota Mutaz Essa Barshim, l’atleta delle Fiamme Oro ha avuto alcuni problemi fisici. Poi la rinascita sportiva e quell’entusiasmo condiviso anche con l’atleta ucraino.

Empatia allo stato puro e la dedica a Chiara, la donna che diventerà presto sua moglie. Dopo il salto della vittoria, infatti, Tamberi ha mostrato il dito anulare alle telecamere. Segno di un matrimonio imminente con colei che lui stesso ha descritto così al termine della gara: “È la donna della mia vita e mi dà la forza di andare avanti”.

(foto e video: Rai)