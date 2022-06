Gesto di stizza di Gianmarco Tamberi contro lo sfidante del salto in alto Marco Fassinotti in occasione della finale dei Campionati Italiani Assoluti di Rieti. I due si sono sfidati in finale raggiungendo entrambi la misura di 2,24 fallendo i tre tentativi di salto a due centimetri più in alto. La gara a quel punto avrebbe potuto concludersi con una vittoria di entrambi – come fu alle Olimpiadi con il qatariota Mutaz Essa Barshim – oppure andare avanti ad oltranza. I due hanno proseguito e alla fine l’ha spuntata “Gimbo” Tamberi, che però dopo aver vinto il titolo si è rifiutato di dare la mano a Fassinotti. I due si sono avvicinati come se nulla fosse, ma all’ultimo il campione olimpico ha ritratto la mano e mandato a “quel paese” l’avversario.



Perché Gianmarco Tamberi ha mandato a quel paese il suo sfidante Marco Fassinotti? | VIDEO

“Sono stato io a provare a salutarlo – sostiene Tamberi – e lui, come già altre volte in passato, mi ha apostrofato con una frase infelice. ‘Tanto non puoi saltare più mi ha detto’, ben sapendo che il mio solo obiettivo di giornata era andare molto più in alto”. La versione di Marco Fassinotti: “Gianmarco voleva continuare a saltare oltre 2,26. Io gli ho fatto notare che, in base al regolamento, la gara era finita con lo spareggio. Ho sentito che chiedeva di proseguire, per chiarirgli la situazione senza che si innervosisse ulteriormente, gli ho solo detto ‘Non credo si possa’. Tutti, comunque, hanno visto come è andata. Non me la sono nemmeno presa: faccia quel che vuole, come sempre. Ma siamo adulti: ho persino chiesto che non gli venisse dato il giallo. Non è bello per un campione olimpico. La decisione di proseguire? Non ci siamo parlati: a me stava bene, penso anche a lui”. Clima più disteso tra i due sul podio al momento della premiazione.

(immagine di copertina: screenshot video Atletica Italiana – Youtube)