Susanna Ceccardi e la foto di Mattarella come retaggio dell’ancien régime

Non solo medici calabresi. In questo video che torna a circolare in rete in occasione dell’annuncio della sua candidatura alla presidenza della Regione Toscana Susanna Ceccardi spiega di non aver messo la foto di Sergio Mattarella nel suo ufficio a Cascina «perché lo considero un retaggio da ancien régime, un retaggio antiquato e comunque direi che in questi giorni l’avrei comunque tolta se ci fosse stata»

Per la #Ceccardi, la candidata della destra alle regionali della Toscana, #Mattarella sarebbe un “retaggio antiquato”.

Fossi un elettore toscano avrei già elementi sufficienti per decidere chi votare.#facciamorete #24giugnopic.twitter.com/0W4Z60eX01 — Milko Sichinolfi 🇮🇹🇪🇺 #facciamorete (@MilkoSichinolfi) June 24, 2020

In compenso Ceccardi ha fatto sapere di aver esposto altro: «In ufficio ho appeso il crocifisso che non c’era, il calendario dell’Arma, due bei quadri del Gioli, una riproduzione della battaglia di Cascina. Sono felice di non averla mai appesa, mi sono evitata la fatica di toglierla dal muro». Insomma, Mattarella no e il crocifisso sì. I toscani sono avvisati.

