“Stuprata dal mio produttore e lasciata incinta per strada”: il racconto di Lady Gaga

Non ne aveva mai parlato pubblicamente, ma ora Lady Gaga ha deciso di raccontare pubblicamente la violenza subita nel lontano 2005. La cantante e attrice americana aveva solamente 19 anni e aveva iniziato da poco a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e della musica. Per farlo si era affidata a un produttore – di cui non ha voluto fare il nome – che, sfruttando la sua posizione, aveva avuto approcci sessuali nei suoi confronti. Poi quelle attenzioni si sono trasformate in una violenza fisica. Uno stupro. E non solo.

Lady Gaga racconta di esser stata stuprata dal suo produttore quando aveva 19 anni

“Avevo 19 anni e stavo muovendo i primi passi nel mondo della musica – ha detto Lady Gaga nel corso della sua intervista a ‘The me you can’t see’, il nuovo format televisivo sulla salute mentale condotto da Oprah Winfrey -. Un produttore mi ha detto ‘levati i vestiti’. Io ho detto di no e me ne sono andata. Lui mi ha spiegato che mi avrebbe fatto terra bruciata attorno. Ma non si sono fermati, non hanno smesso di farmi richieste e io ero paralizzata e non ricordo nemmeno”. Poi, però avvenne la violenza sessuale. Con molte altre conseguenze. Non solo fisiche, ma anche psicologiche. L’artista americana non ha voluto fare il nome dell’uomo, ma ha raccontato tutte quelle sensazioni e quei pensieri che le sono corsi per la testa durante e dopo (anche molto dopo) quello stupro.

Come riporta il quotidiano The Indipendent, la cantante ha poi raccontato quel che le è successo dopo, con un crollo psicologico provocato dalla consapevolezza di quel che le era accaduto: “Solo dopo essere stata male ho capito che si trattava di una conseguenza. Provavo dolore, poi niente. Così ho capito che erano le stesse sensazioni provate quando la persona che mi ha violentata mi ha lasciata incinta in un angolo, fuori dalla casa dei miei genitori perché non stavo bene e continuavo a vomitare. Perché avevo subìto un abuso”.

(foto: da pagina Instagram di lady Gaga)