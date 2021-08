La storia delle 81 studentesse afghane della Sapienza rimaste bloccate a Kabul

Il prorettore agli affari internazionali della Sapienza Bruno Botta teme ritorsioni nei confronti delle 81 studentesse che, per colpa dell’attentato di tre giorni fa, non sono state evacuate con i mezzi dell’aeronautica militare italiana

I loro nomi erano sulla lista del ministero della Difesa per essere trasferite in Italia. A causa dell’attentato di tre giorni fa all’aeroporto di Kabul, però, non sono riuscite a salire a bordo dei mezzi italiani e la loro evacuazione dall’Afghanistan è saltata.

Resteranno lì quindi le 81 studentesse che a breve avrebbero dovuto iniziare i corsi alla Sapienza di Roma. In tutto 90 persone: con loro infatti sono rimasti a terra anche alcuni bambini. Lo ha spiegato al giornale radio Rai il prorettore agli affari internazionali della Sapienza Bruno Botta: “Dopo l’esplosione le cose si sono complicate, siamo in contatto con l’unità di crisi della Farnesina che sta facendo tutto il possibile per aiutarci e ha detto che non lascerà soli gli studenti della Sapienza. La preoccupazione maggiore è per le studentesse andate da Herat fino a Kabul per imbarcarsi e che, se dovessero tornare indietro, rischiano rappresaglie”.

La speranza ora è che il gruppo possa viaggiare su voli di altri Stati, se e quando ce ne saranno. Ieri è infatti decollato da Kabul con a bordo 58 cittadini afghani l’ultimo C 130 J dell’Aeronautica militare italiana. In totale sono state evacuate 5.011 persone di cui 4.890 cittadini afghani, tra di loro 1.301 donne e 1.453 bambini.

“Le Forze Armate italiane, con questa operazione molto delicata e complessa sin dalle fasi iniziali, hanno svolto un eccezionale lavoro garantendo il ponte aereo che, dopo l’aggravarsi della crisi politico e sociale in Afghanistan, ha portato in Italia un numero di persone ben oltre superiore a quello previsto inizialmente”, ha commentato il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. “All’operato silenzioso e costante dei nostri militari – ha aggiunto – va il plauso e la gratitudine di tutta l’Italia. Professionalità, sacrificio e una straordinaria umanità che sono riconosciuti da tutti”.