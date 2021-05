Draghi non percepisce compensi come presidente del Consiglio

Nessun compenso per la carica di Mario Draghi a presidente del Consiglio. È quanto emerge dai dati pubblicati sul sito della presidenza del Consiglio e relativi agli adempimenti sulla trasparenza amministrativa. Il documento, datato 5 maggio 2021, riporta una dichiarazione del capo del governo in cui conferma di non ricevere alcuna cifra per il ruolo chiamato a ricoprire dal 13 febbraio, quando sciolse la riserva e formò il suo esecutivo. Ecco la conferma che lo stipendio Draghi, come Presidente del consiglio, non esiste.

Stipendio Draghi: nessun compenso per la carica di Presidente del Consiglio

La lettera, di due righe, in cui si annuncia l’assenza di qualsiasi compenso, è pubblica e visibile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, negli spazi dedicati all’Amministrazione Trasparente e alle personalità che ricoprono cariche istituzionali (a tutti i livelli).

Come riporta il quotidiano La Repubblica, lo stipendio Draghi sarebbe dovuto essere di 83mila euro netti all’anno (ovvero 6.700 euro al mese. Una cifra a cui ha rinunciato dopo aver accettato l’incarico da Sergio Mattarella per formare l’attuale esecutivo.

La dichiarazione dei redditi del capo del governo

Quasi 600mila euro. A tanto ammonta il reddito del premier Mario Draghi nel 2019. Spulciando l’ultima dichiarazione dei redditi del presidente del Consiglio – quella del 2020 relativa al periodo di imposta 2019 – ‘Super Mario’ dichiara un imponibile di poco più di 581mila euro, 581.665 euro per l’esattezza. L’ex numero uno della Bce dichiara inoltre di non percepire alcun compenso in qualità di presidente del Consiglio.

Una serie di fabbricati sia in proprietà che in comproprietà ma anche terreni in Italia e un immobile a Londra al 100% per il premier Mario Draghi. Che, nella dichiarazione sulla situazione patrimoniale pubblicata sul sito della presenza del Consiglio, dichiara anche di avere una partecipazione di 10mila euro nella società semplice ‘Serena’. Non risulta invece nessuna autovettura, barca o aeromobile di proprietà.

